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حرائق شرق أثينا تواصل زحفها وسط رياح قوية وتحذيرات من موجة حر وشيكة

اندلع حريق غابات جديد، الجمعة، في بلدة كوروبي الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومترًا شرق العاصمة اليونانية أثينا، وسط رياح عاتية وظروف مناخية حارة وجافة، زادت من صعوبة السيطرة على النيران. وأرسلت وحدات الحماية المدنية رسائل نصية إلى السكان تحثهم على إخلاء المناطق المهددة.

وقالت إدارة الإطفاء إن الوضع بات “متحسنًا” نسبيًا مساء الجمعة، رغم وجود بؤر نيران متفرقة. وشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 120 رجل إطفاء، مدعومين بـ30 مركبة، وثماني طائرات، وثماني مروحيات، مع تسيير دوريات لخفر السواحل في المناطق القريبة.

ويأتي الحريق الجديد بعد يوم واحد فقط من السيطرة على حريق كبير في رافينا، على بُعد نحو 20 كيلومترًا شمال شرق كوروبي، والذي أسفر عن إجلاء نحو 300 شخص وتسبب بأضرار في عدد من المنازل والمركبات. كما أدت الحرائق إلى اضطرابات في حركة العبارات بين الجزر السياحية في بحر إيجة.

في جزيرة كريت، استمرت فرق الإطفاء في التعامل مع حريق قرب منتجع إيرابيترا، حيث أُجبر حوالي 3000 زائر و2000 من السكان على الإخلاء في وقت سابق هذا الأسبوع. ورغم انحسار الحريق، حذرت السلطات من وجود نقاط ساخنة قد تؤدي إلى تجدد النيران.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية (EMY) من موجة حر شديدة مطلع الأسبوع، قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، ما يزيد من خطر اندلاع حرائق إضافية.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يسهم في جعل حرائق الغابات أكثر تواترًا وحدة، خاصة في دول البحر الأبيض المتوسط. وتشير البيانات إلى أن عام 2023 كان الأسوأ في تاريخ اليونان الحديث من حيث حجم الحرائق، بخسارة نحو 175 ألف هكتار ووقوع 20 وفاة.

المصدر: مواقع