حرائق مدمرة تودي بحياة ثلاثة أشخاص وتجبر المئات على النزوح جنوب شرق أثينا

لقي ثلاثة أشخاص، بينهم سائحان فيتناميان، مصرعهم في اليونان، مع اتساع رقعة حرائق الغابات التي أججتها رياح عاتية، مهددة منازل ومجتمعات في جنوب شرق العاصمة أثينا، ومتسببة في تعطيل واسع لحركة العبارات السياحية.

وأفاد رئيس اتحاد ضباط الإطفاء اليونانيين، كوستاس تسيغكاس، أن أكثر من 200 رجل إطفاء تدعمهم 11 طائرة إطفاء وسبع مروحيات يكافحون حريقاً كبيراً في منطقة كيراتيا، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من أثينا، وسط إخلاء عدد من التجمعات السكنية.

وأكد المتحدث باسم فرق الإطفاء، فاسيليس فاثراكويانيس، العثور على جثة مسن داخل منزله المحترق في كيراتيا، مشيراً إلى أن الرياح القوية تعيق عمل الطائرات.

وفي بلدة بالايا فوكايا القريبة، التهمت النيران منازل وسط سحب كثيفة من الدخان، فيما هرع رجال الإطفاء لتوجيه الخراطيم نحو الجبهات المشتعلة، وتولت مروحية إسقاط المياه من الجو.

وشهدت مناطق أخرى تحسناً في الوضع، إذ أعلن مسؤولون محليون السيطرة على حريق بجزيرة كيفالونيا، وانحسار الخطر في شبه جزيرة بيلوبونيز غرب أثينا.

غير أن وزارة الحماية المدنية حذّرت من بقاء إقليم أتيكا، الذي يضم العاصمة، في أعلى درجات التأهب للحرائق غداً السبت، مع توقع ضعف سرعة الرياح بعد منتصف الليل.

