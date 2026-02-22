الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 11:18
    عربي وإقليمي

    دعوات لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى خلال رمضان

    تتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه خلال شهر رمضان، للتصدي لمخططات التهويد وإفراغه من المصلين.

    وأكدت الدعوات أن التواجد الدائم في باحات الأقصى، والاعتكاف والمشاركة في الإفطارات الجماعية، يُسهم في تعزيز الحضور العربي والإسلامي وكسر القيود المفروضة على الوصول إليه.

    وأدى نحو 60 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح مساء السبت في الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية، استجابةً لنداءات الحشد والرباط.

    كما شددت حركة حماس على أهمية استثمار أيام رمضان في حماية المسجد وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين، والتأكيد على الحق الديني والتاريخي فيه.

    المصدر: وكالة شهاب

