مسؤول أردني لـ«نيويورك تايمز»: لن تُستخدم أراضينا ضد إيران

قال مسؤول أردني، أمس السبت، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن أراضي المملكة لن تُستخدم لشن هجوم عسكري ضد إيران، مضيفاً أن «الأردن يأمل بأن تؤدي المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سياسي يُجنّب المنطقة الحرب».

وأكد المسؤول للصحيفة أنّ «الوجود العسكري الأميركي في الأردن يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية بين الولايات المتحدة والأردن»، حسب قوله.

وفي الأيام القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن تحشيد عسكري أميركي في قواعد أردنية.

وفي 2021، وقّع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي، توفر المملكة من خلالها 15 موقعاً للقوات الأميركيةـ على أن يتحكم الجانب الأميركي بالدخول إلى هذه المواقع، ويُسمح لهذه القوات بحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية.

في السياق، قالت الصحيفة الأميركية، إن دولاً مثل السعودية والإمارات «أيّدت المفاوضات لتجنّب الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي» بين واشنطن وطهران.

وأكدت تلك الدول «عدم رغبتها باستخدام أراضيها نقطةَ انطلاق لأي عمل عسكري ضدّ طهران».

وأوضحت «نيويورك تايمز» أن «الجيش الأميركي عزّز بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، كما أبقت القيادة المركزية الأميركية حاملتَي طائرات في الشرق الأوسط».

المصدر: صحافة أجنبية