الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 5 تموز/يوليو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

الآثار بين فوضى السقوط وتدخّل “إسرائيل”: إنّهم ينهبون ذاكرة سورية

قاسم يقول إنّ الدفاع لا يحتاج إلى إذن من أحد ولا تطلبوا منا وقف المقاومة | ردّ حزب الله: لا حاجة إلى اتفاق جديد

لا قانونية الألعاب على الانترنت لا تُخفي الصراعات السياسية: حروب أركان السلطة وملوك القمار في لبنان!

تفاصيل التحقيقات وحجم خسائر المال العام من صفقات غير قانونية

“إسرائيل” تنتظر “ثمار الإبادة”: غزّة نحو هدنة موقّتة جديدة

حراك أميركي – سعودي – إماراتي: إخماد جبهة اليمن أولوية

صحيفة البناء:

لبنان يستعدّ لزيارة توم براك بطلب ضمانات وجدول زمنيّ لترجمة خطوة بخطوة

مفاوضات متسارعة نحو اتفاق غزّة الاثنين والنقاط العالقة: الانسحابات والضمانات

مسودة الاتفاق تقوم على وقف نار 60 يومًا وإفراج عن نصف الأسرى.. وتفاوض

صحيفة اللواء:

اللجنة الرئاسية تجتمع اليوم.. وحزب الله عند “منعطف القرار”

براك في باريس وبن فرحان يشدد على التزام لبنان.. وعون يدعم قرارات القضاء

صراخ بين نتنياهو والأمن في “الكابينت”.. والفصائل للموافقة بتحفظ على مقترح ويتكوف

الوكالة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

بن فرحان في موسكو: الأولوية الآن لوقف حرب غزّة

صحيفة الديار:

مقاتلو الإيغور على حدود لبنان: ما وراء الحشود السورية الغامضة؟

أسئلة لبنانية على الورقة الأميركية: من يضمن “الإسرائيلي”؟

تخوّف من إقدام نتنياهو على عملية كبيرة في لبنان

ما سر صمت السفراء على المداولات بشأن القانون الانتخابي؟

صحيفة الجمهورية:

واشنطن ترغب بزيارة مثمرة لبراك

الورقة الأميركية تحت النار؟

سورية واتفاقات أبراهام: هل ُيمسك الشرع الشارع أو..؟

واشنطن تسلّم “إسرائيل” مفاتيح التصعيد في لبنان

هل استوت “طبخة غزّة” قبل أي “صفقة” أخرى؟

صحيفة النهار:

يومان حاسمان للرد يستبقان وصول براك

صحيفة الشرق:

يومان حاسمان لإنجاز ورقة لبنان قبل زيارة براك

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا:

ترجّح مصادر عربية رسمية التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزّة والى ترجيح تنفيذ نسبي لاتفاق لبنان بما يفتح باب تهدئة مديدة انطلاقًا من قناعتها بأن ما جرى خلال الحرب مع إيران كشف لواشنطن والعواصم العربية حجم ترابط حروب المنطقة من جهة ومركزيّة حرب غزّة بينها من جهة موازية، وأن الجولات القادمة إذا وقعت سوف يكون العرب وأميركا ضمن حلف الخاسرين بسبب الحجم الأعظم لحرب يتوقف عليها إمداد النفط والغاز وتتجمّد خلالها الاقتصادات العربية التي صارت محورية في حسابات الرئيس الأميركي بعد المساهمات العربية الضخمة المرتبطة بالاستقرار لضمان تدفقها وأن التعاون الدبلوماسي العربي الأميركي يرعى هاتين الفرصتين بقوة، خصوصًا أنّ أوساطًا في فريق الرئيس الأميركي تربط بين تحولات في الشارع الأميركي تخرج عن السيطرة إذا استمرت حرب غزّة والانتخابات النصفية قادمة.

كواليس:



وضعت مصادر أمنية أوروبية التفجيرات التي استهدفت المناطق والكنائس المسيحية في سورية في دائرة الرسائل المتفجرة الموجهة من فصائل مشاركة في الحكم للرئيس الانتقالي أحمد الشرع من جهة والغرب الداعم له من جهة أخرى لأن مركزة القرار عنده ليست أمرًا مرحبًا به لدى الفصائل التي تقول إن حكم الإمارات الإسلامية المختلفة لمناطق سورية لا تلزمه الاتفاقات مع حكومة دمشق وإنّ الغرب مجبر للتفاوض مع هذه الإمارات وصياغة اتفاقات معها، والرسالة للشرع تقول إنه ملزم أيضًا بالحصول على ضمانات أمنية لأمراء المناطق وقادة الفصائل حتّى يتمكّن من الظهور كرئيس دولة يحكم. وقالت المصادر إنّ طلبات أمراء الفصائل بعضها أمنيّ على شكل ضمانات شخصية للقادة بعدم الملاحقة والاستهداف وبعضها تجاريّ وماليّ يتّصل بفرض لامركزية المساعدات التي يقرّرها الغرب وتوزيعها على مشاريع للمناطق متفق عليها مع الأمراء.

صحيفة اللواء:

همس:

حسب مصادر دبلوماسية، فإنّ مفاوضات موازية تحصل مع عاصمة إقليمية ترعى جهة حزبية، ودولة كبرى في ما خص مصير السلاح “غير الشرعي” في لبنان.

غمز:

تحدثت مصادر غير مدنية أن الجهات المعنية تبلَّغت في أي مؤسسات تمكّن استيعاب عناصر حزب الله، خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الكبرى.

لغز:

يلتزم وزراء في الحكومة الانضباط التام في ما خصَّ المناقشات، ويلتزمون بجدول الأعمال، وتسهيل اتّخاذ القرارات.

صحيفة الجمهورية:

ردّد أكثر من نائب حضروا الجلسة التشريعية الأخيرة، أنهم وعدوا بتشريعات معيّنة وتطبيق لآليات تصويت طالبوا بها، لكن الأمر سرعان ما تبخر.

يُولي مرجع كبير اهتمامًا باستقطاب شركة عالمية كبرى متخصصة في التكنولوجيا إلى لبنان، ما يساعد كثيرًا من الشركات في أعمالها.

أكدت شخصية أممية بارزة أنّ المجتمع الدولي يُدرك أنّ الأمور في لبنان تحتاج إلى وقت، وأنّ تنفيذ المطلوب دوليًّا من لبنان لا يمكن أن يتغيّر بين ليلة وضحاها، لكن يجب البدء بخطوات عملية ولو صغيرة.

المصدر: صحف