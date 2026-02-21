السبت   
    تقارير مصورة

    تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في البقاع الشمالي

    شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في البقاع الشمالي الشهيد المجاهد أحمد حسين الحاج حسن، حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز، وأُقيمت مراسم تكريمية وقسم الولاء والبيعة قدمته ثلة من المجاهدين.

    انطلق موكب التشييع بمشاركة الفرق الكشفية وحملة الرايات والصور، إلى جانب حضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، بالإضافة إلى فاعليات حزبية واجتماعية وعوائل الشهداء، قبل أداء الصلاة على الجثمان ومواراة الشهيد الثرى بجوار رفاقه في رحلة الجهاد والشهادة.

    المصدر: موقع المنار

