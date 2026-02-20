الشيخ القطان: لتصحيح قرارات زيادة الضرائب والبحث عن مصادر تمويل لا تمس جيوب الفقراء والموظفين

رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان خلال موقفه السياسي الأسبوعي، أن “ما أقرته الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة من زيادات ضريبية هو القشة التي تقصم ظهر الشعب اللبناني”، مشيرا إلى أن “زيادة الـ 1% على التدفئة والضرائب العامة سيتلقفها بعض التجار الجشعين ليضربوها بعشرة أضعاف، في ظل غياب تام لأجهزة الرقابة”.

وسأل: “هل هناك دولة رشيدة تزيد 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين في ظل هذا الانهيار؟”.

ولفت الى أن “أي زيادة طفيفة على المعاشات ستتبخر فورا أمام ارتفاع تكاليف النقل والسلع، مما يجعل المواطن يدفع ثمن الزيادة من كيسه مرتين”، محذرا من أن “هذه السياسات العشوائية تزيد الأعباء على الطبقة المعدمة التي لا تتقاضى حتى 500 دولار شهريا، وهي شريحة باتت تمثل السواد الأعظم من اللبنانيين”.

ودعا “مجلس النواب والحكومة إلى التحلي بفضيلة الرجوع عن الخطأ وتصحيح هذه القرارات الجائرة، والبحث عن مصادر تمويل لا تمس جيوب الفقراء والموظفين”.

وذكر التجار الذين “يستغلون شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار دون وجه حق، بأن رقابة الله أقوى من غياب الدولة، وأن دعوة المظلوم في هذا الشهر الفضيل ليس بينها وبين الله حجاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام