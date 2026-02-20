المفتي قبلان: لولا المقاومة ما كان لهذا البلد دولة

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان، الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “من لا يتضامن مع أهل الجنوب وتضحياتهم وبذلهم مع تمكّنه هو متخاذل أمام الله والبلد والناس”، وتابع: “لا شكّ أن الدولة اللبنانية متخاذلة بل خائنة لشعبها ولأشرف جبهات لبنان منذ نشأته على الإطلاق”، وأضاف: “نعم للجنوب وشعبه ومقاومته وتضحياته التي لولاها ما كان لهذا البلد دولة أو كرسي زعامة أو سلطة أو أسواق أو أمن وأمان”.

وأشار المفتي قبلان إلى أن “بلدنا مأزوم لأن السلطة مأزومة، وها هو بلدنا مشلول لأن السلطة مشلولة، وعندما يكون البلد بلا أهداف فلأن السلطة بلا أهداف”، وتابع: “للأسف البلد من فشل إلى فشل فقط لأن السلطة فاشلة، والبلد أصبح مسرحًا للخارج لأن السلطة منبطحة أمام الخارج”، وتابع: “آن الأوان لأن نقول لا، لا للفساد السياسي، لا للطغيان السلطوي، لا للفساد الوظيفي، لا للفساد الذي يطال عقل وأولويات الطاقم الذي لا يعرف أي شيء عن السياسات الإنقاذية أو الإغاثية أو البنيوية”.

وشدد المفتي قبلان على أن “السيادة الوطنية لن تموت، ولن يأتي اليوم الذي تموت فيه سيادة ومنعة لبنان، وشعبنا وناسنا لن يتراجعوا، وتاريخ لبنان شاهد على لعبة التوازنات”، وأكد أن “لا مصلحة فوق مصلحة زرع الدولة في جنوب النهر ونشر الجيش على الحافة الأمامية، والسياسة التي تتعارض مع هذه الحقيقة تخون نفسها”، وتابع: “حذارِ الفتن الخامدة، لأن هناك من يعوّل عليها، ونحن لا بديل لنا عن لبنان، ولن نستبدل جنوب وبقاع وضاحية لبنان بكل أرجاء الدنيا”.

وأشار المفتي قبلان إلى أن “أميركا تقود أكبر مشاريع الخراب في الشرق الأوسط”، وتابع: “من يعتقد أن الشرق الأوسط سهل الابتلاع هو واهم، وقدرة وقوة إيران ندّية، وزمن التهويل انتهى، وحتماً أي مغامرة أميركية – إسرائيلية ضد إيران، ستواجه بعاصفة إقليمية ليس لها سابق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام