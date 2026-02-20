دراسة “لانسيت”: عدد شهداء حرب غزة خلال الشهور الـ15 الأولى أعلى بكثير من الأرقام الرسمية

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة The Lancet Global Health أن عدد شهداء قطاع غزة خلال الشهور الـ15 الأولى من العدوان الإسرائيلي تجاوز 75 ألف فلسطيني، أي أكثر بكثير من الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة والتي توقفت عند 49 ألف شهيد.

الدراسة المستقلة شملت ألفي أسرة فلسطينية في مختلف مناطق القطاع، واعتمدت على مقابلات مباشرة وجهاً لوجه مع العائلات لتوثيق أسماء الشهداء، مع تطبيق أوزان إحصائية لتمثيل حجم السكان في غزة. وأكد معدو الدراسة أن النتائج أول مسح سكاني مستقل للوفيات، بمستوى ثقة يصل إلى 95%.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا أكثر من نصف الضحايا، بما يعكس الطبيعة الوحشية للحرب الإسرائيلية التي لم تفرق بين المدنيين والمسؤولين. كما كشفت عن حوالي 16 ألف وفاة إضافية حدثت نتيجة ظروف الحرب المعيشية القاسية، مثل نقص الغذاء والمياه والأدوية، والحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل كبير.

الباحثون أكدوا أن هذه الأرقام تتماشى مع تقديرات سابقة، لكنها تكشف فجوة بين البيانات الرسمية والواقع الميداني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقصف المدنيين وتدمير البنية التحتية. ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بدء العدوان وحتى الآن عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، مع استمرار الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار، حيث سجل يوم الاثنين الماضي وحده استشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين.

الدراسة تأتي لتضع الرقم الحقيقي للدمار الذي أصاب غزة خلال العدوان، وتؤكد أن الإحصاءات الرسمية لا تعكس حجم المجازر الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: رويترز