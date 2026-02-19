انعقاد اول اجتماع لـ “مجلس السلام”

انعقد اول اجتماع لما يسمى مجلس السلام المتعلق بغزة والذي تم تشكيله بعد فترة من وقف اطلاق النار في القطاع.

وترأس الرئيس الاميركي اجتماع مجلس السلام في مقر “معهد دونالد ترامب للسلام” في واشنطن والقى كلمة امام الوفود المشاركة.

وقال ترامب: “هذا يوم كبير ولدينا عدد كبير من القادة يشاركون في اجتماعات المجلس” . واضاف ان “السلام صعب جدا ولكننا سنحققه” معتبرا ان “تحقيق السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا”.

واعتبر ان “غزة وضعها معقد وقد كان التقدم ممتازاً ولا يزال علينا القيام ببعض الامور”، وقال ان ”مجلس السلام” هو الأكثر تأثيراً من حيث النفوذ.

وقال ان “الحرب في غزة انتهت وحماس ستسلم السلاح كما وعدت وإلا ستتم مواجهتها بقساوة”. واعلن ان “عدة دول ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار “كحزمة إنقاذ لغزة”.

حول ايران قال ترامب: “سنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران” ، مجددا القول ان “إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي”.

حول لبنان قال ترامب اننا “نعمل على حل إشكالية لبنان وهي إشكالية صغيرة أمام ما نقوم به، ونعمل على عدد من الأمور بشأن لبنان وينبغي حل مشكلاته”.









