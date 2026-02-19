ازاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد الحاج علي عبد المنعم كركي (الحاج أبو الفضل) في حارة حريك

ازاحت بلدية حارة حريك الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد الحاج علي عبد المنعم كركي (الحاج أبو الفضل)، وذلك في مكان استشهاده في شارع العاملية – حارة حريك، بحضور النائب الحاج علي عمار، ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي، نائب رئيس بلدية حارة حريك الأستاذ صادق سليم، إلى جانب فعاليات سياسية واجتماعية وأهالي المنطقة.

اعتبر نائب رئيس بلدية حارة حريك أن النصب التذكاري لا يجسد حجرًا أو نقشًا فحسب، بل يختزن مسيرة عمر من الجهاد والعطاء والتضحية، ويخلّد سيرة القائد وهو رسالة للأجيال بأن دماء الشهداء هي التي تحفظ الأوطان وتصون الكرامات وترسم ملامح المستقبل.

بدوره، تحدث النائب عمار ان سيرة الشهيد أبي الفضل منذ فتوته الأولى، مؤكدًا أنه كان من المؤسسين الأوائل لمسيرة المقاومة، و كان مثالًا للمثقف الفقيه المجاهد، العامل في سبيل الله خدمةً للناس وصونًا لخط الرسالة. ودعا النائب عمار الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها في حماية الأرض والكرامة الوطنية، ومشددًا على أن دماء الشهداء ستبقى منارةً تهدي الأجيال وتؤكد أن خيار العزة والسيادة هو خيار لا يُساوَم عليه.

المصدر: بيان