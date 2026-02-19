ميرتس: الحرب في أوكرانيا لن تنتهي إلا بعد استنزاف أحد الطرفين عسكريا أو اقتصاديا

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس احتمال إنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة عن طريق التفاوض، معتبرا أن هذا النزاع لن ينتهي إلا بعد استنزاف أحد الطرفين عسكريا أو اقتصاديا.

وقال ميرتس في تصريحات نشرتها صحيفة “راينبفالتس” اليوم الخميس: “في تقديري، لن تنتهي هذه الحرب إلا بعد استنزاف أحد الطرفين، عسكريا أو اقتصاديا”.

وأشار إلى أن هدف الجهود الأوروبية يجب أن يكون ضمان أن “الدولة الروسية لم تعد قادرة على مواصلة الحرب عسكريا ولم تعد قادرة على تمويلها اقتصاديا”.

جاءت تصريحات ميرتس في أعقاب جولة من المفاوضات حول أوكرانيا استضافتها مدينة جنيف السويسرية يومي 17 و18 فبراير، وشاركت فيها وفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وذكر رئيس الوفد التفاوضي الروسي فلاديمير ميدينسكي أن مفاوضاتِ جنيف الثلاثية كانت “شاقة وعملية”، مشيرا إلى أن اجتماعا جديدا بشأن أوكرانيا سيعقد قريبا.

وأكدت روسيا مرارا تمسكها بتحقيق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكن بينما لا تبدو التسوية السلمية ممكنة بسبب تعنت كييف وحلفائها الأوروبيين، ستواصل روسيا عمليتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها.

المصدر: وكالة أسوشيتد برس