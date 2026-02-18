الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 16:14
    لبنان

    احتجاجات في لبنان على ارتفاع اسعار البنزين وغلاء المعيشة

      نفذت احتجاجات في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية على ارتفاعِ اسعارِ البنزين وغلاءِ المعيشةِ وقطعَ عددٌ من المواطنين الطرقَات خلال الاحتجاج.

      وأعلن رئيسُ الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رفضَه المطلقَ للرسومِ والضرائبِ الجديدةِ التي فرضتها الحكومةُ على المواطنينَ أمس. وقال الأسمر إن الحكومةَ كان ينبغي أن تبحثَ عن مصادرِ تمويلٍ أخرى، محذرًا من انعكاسِ الزياداتِ الضريبيةِ سلبًا على العمال وأسعارِ السلعِ الأساسيةِ. وأضافَ أنه دَعا إلى اجتماعٍ طارئٍ للإتحادِ العمالي لبحثِ الخطواتِ الواجبِ اتخاذُها لوقفِ ما وصفَه بمسلسلِ التدميرِ الممنهجِ للطبقاتِ العمالية.

