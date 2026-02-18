الأربعاء   
    “التيار الوطني الحر” يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة

       اكد”التيار الوطني الحر” في بيان” تبنيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي فادي الحاج”.

      واكد انه”لن يترك  أي وسيلة قانونية سعياً لتراجع حكومة العجز عن قرارها الإعتباطي الذي من شأنه زيادة التضخم والعبء على المواطنين، لا بل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية من دون إيجاد حل لمطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، ومن دون تحقيق الرؤى الإصلاحية التي لا تمتلكها أصلاً هذه الحكومة” حسب تعبيره.

      النائب جبران باسيل يؤكد على حقوق اللبنانيين في الانتخاب والتمثيل النيابي

      “التيار الوطني”: استخدام جعجع أسلوب الشتيمة يدل على أنه لا يملك إلا مشروع إلغاء خصومه المسيحيين

      “التيار” ردا على “القوات”: نتفهم هذا التخبط والفشل

