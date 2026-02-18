أردوغان: أبلغنا جميع الأطراف رفضنا أيّ تدخل عسكري ضدّ إيران

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على معارضة أنقرة أيّ تدخل عسكري ضد إيران، وإبلاغ جميع الأطراف المعنية بذلك.

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من إثيوبيا، إنّ «حرباً جديدة تستهدف إيران لن تفيد أحداً، بل على العكس من ذلك فإن المنطقة ستخسر».

وأضاف: «أبلغنا جميع الأطراف المعنية أننا نعارض أي تدخل عسكري ضد إيران».

وفي الشأن السوري، أكد أردوغان أنّ «أنقرة تتابع خطوات الاندماج الكامل لتنظيم “قسد” في مؤسسات الدولة السورية».

وأشار إلى أنّ تركيا تقوم بتقديم الإرشادات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد».

من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف النار والسلام المنشود في قطاع غزة.

وقال: «بالنسبة إلي، تعد قضية غزة اختبارا للضمائر». وكشف عن تلقي تركيا دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» المقرر عقده في واشنطن غداً الخميس. وأوضح أنّ وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثّل تركيا في الاجتماع.

كما رأى أردوغان أنّ الوقت حان لإدراج بلاده ضمن آليات الدفاع والأمن الأوروبية. وقال إنّ تركيا ستكون لها إسهامات إيجابية عديدة تجاه الاتحاد الأوروبي، آملاً أن يكون الجميع قد أدرك أنّه لا يمكن الحديث عن إقامة معادلة أمنية أوروبية راسخة من دون وجود تركيا.

المصدر: الأناضول