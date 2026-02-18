إصابات ومداهمات في الضفة الغربية والاحتلال يطلق عملية عسكرية مطوّلة في سلفيت

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما أطلقت القوات عملية عسكرية في محافظة سلفيت استمرت ساعات وتخللتها مداهمات وعمليات إخلاء قسري.

ففي بلدة دورا جنوب الخليل، أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام المدينة وإطلاق قنابل الصوت والغاز، إلى جانب دهم محال تجارية. كما شهدت مناطق شمال شرق رام الله هجمات لمستوطنين استهدفت تجمع العراعرة البدوي بين رمون ودير دبوان، وأسفرت عن إصابات، وسط تأمين قوات الاحتلال انسحاب المهاجمين.

وفي جنوب شرق بيت لحم، أُصيب فلسطيني بالرصاص وآخر برضوض خلال اعتداء مستوطنين على منازل في قرية الرشايدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة الخضر بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة العسكري جنوبي طولكرم. ودفع الجيش الإسرائيلي بأكثر من 15 مدرعة إلى مدينة ومخيم جنين، حيث جابت القوات عدة أحياء وبلدات، ما أثار حالة من التوتر بين السكان.

كما أُجبرت عائلة في بلدة صور باهر جنوب القدس على هدم منزلها ذاتياً تفادياً لغرامات مالية مرتفعة، فيما أفاد سكان قرية يبرود شرق رام الله بسرقة مستوطنين عدداً من رؤوس الأغنام وتخريب ممتلكات زراعية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث تشير بيانات فلسطينية رسمية إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة الآلاف واعتقال عشرات الآلاف خلال الفترة الماضية.

المصدر: الصحافة الفلسطينية