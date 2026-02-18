آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى رغم قيود الاحتلال واقتحام الشرطة

أدى آلاف المصلين، مساء الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في أولى ليالي شهر رمضان المبارك، رغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال وتشديداتها على مداخل المسجد والبلدة القديمة.

وذكرت مصادر مقدسية أن الآلاف تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة، على الرغم من التضييقات والإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في هويات المواطنين عند مداخل البلدة القديمة، ومنعت عددًا منهم من دخول المسجد.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى بالتزامن مع أداء صلاة التراويح.

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قد أعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بعد تحري رؤيته في صحن المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: يونيوز