    لبنان

    الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان بالتزامن مع تعزيز الجيش انتشاره على الحدود

      ألقت محلقة اسرائيلية معادية مساء اليوم قنبلة صوتية على منزل في حي عبرا في بلدة حولا. وأفاد مراسلنا عن تحليق محلقات العدو فوق المنزل المأهول.

      وكانت دبابة صهيونيى استهدفت ساحة بلدة عيتا الشعب بقذيفة ، فيما ألقت محلقات العدو خلال النهار قنابل صوتية على البلدة وعلى منطقة اللبونة جنوب الناقورة.

      وفي السياق، يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره على الحدود مع فلسطين المحتلة بعد تصاعد التوغلات الإسرائيلية إلى قرى المنطقة الحدودية. فقامت وحدات من الجيش اللبناني بتثبيت أربع نقاط عند حدود بلدة كفركلا وثبتت نقطة خامسة عند مدخل وادي هونين.

      وقامت جرافة للجيش باستحداث موقع جديد ورفع سواتر جنوب “خلة المحافر” في أطراف بلدة عديسة مقابل مستعمرة مسكاف عام والموقع المستحدث المعادي المحاذي للمستعمرة.

      كما ثبت الجيش اللبناني ثلاث نقاط حدودية إضافية في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش. وواكبت آليات اليونيفيل هذه العمليات التي يقوم بها الجيش اللبناني عند الحدود.

      عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل: لتصحيح الأجور ووضع حد لفوضى الأسعار

      رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام رفضاً لقرارات الحكومة

      الشيخ قبلان: لا يمكن إعدام الشعب والمطلوب تأمين المال من هامش الأرباح الأسطورية

