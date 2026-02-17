انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المشاورات الدبلوماسية المكثفة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إسماعيل بقائي، انتهاء هذه الجولة، قائلاً: “لقد انتهت هذه الجولة”.

وجرت الجولة، كما في الجولات السابقة، بصورة غير مباشرة وبوساطة سلطنة عُمان.

وترأّس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على رأس الوفد.

ومن المتوقع، وفق ما جرى في الجولات السابقة، أن يقدّم وزير الخارجية الإيراني تقييمه لنتائج هذه الجولة إلى الصحفيين الإيرانيين.

وأشار بقائي إلى أن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بدأت، نوعاً ما، أمس بجولة من المحادثات التمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، حيث تم شرح وجهات نظر الجانب الإيراني.

وأضاف: “اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف اليوم، كان كل من الوفدين الإيراني والأمريكي حاضرين في موقع المفاوضات، وبدأ تبادل الرسائل من الجانب العماني”.

وتابع بقائي أن حوار الجانبين الإيراني والأمريكي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يميز هذه الجولة عن الجولة السابقة.

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قد انطلقت يوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مسقط، حيث تبادل الوفدان الإيراني والأمريكي مجموعة من الآراء والملاحظات والمقاربات عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي كوسيط.

ووصف الطرفان المحادثات حتى الآن بأنها “جيدة”، وأعربا عن رغبتهما في استمرار العملية.

وتشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها دولة مسؤولة، في المفاوضات بأقصى درجات اليقظة والشجاعة والجدية لإنهاء أزمة غير ضرورية في الملف النووي، وإذا توفرت لدى الجانب الأمريكي الجاهزية والجدية السياسية للتوصل إلى نتيجة منصفة وعادلة، فإن بلوغ التفاهم سيكون في متناول اليد.

المصدر: وكالة ارنا