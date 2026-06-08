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   22 ذو الحجة 1447   
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    عربي وإقليمي

    الخارجية الايرانية: لدينا معلومات أن القيادة المركزية الأمريكية تشارك في الدفاع عن الكيان الصهيوني وكذلك الهجمات علينا

      أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه “لا يمكن أن يكون هناك تحرك للكيان الإسرائيلي من دون تنسيق مع الولايات المتحدة”، موضحة أنه “لدينا معلومات أن القيادة المركزية الأمريكية تشارك في الدفاع عن الكيان الصهيوني وكذلك الهجمات علينا”.

      وأوضحت الخارجية أن “كل ما يحدث من اعتداءات تقف الولايات المتحدة وراءه وهي المسؤولة عن التوتر في المنطقة”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة متناقضة وهي تعبث بالدبلوماسية”.

      وتابعت أنه “كنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من يخترقونه ونحن مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها”، لافتة إلى أن “أمريكا وراء كل ما يحدث وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر”، وأن

      ما جرى يزيد من عدم الثقة بها.

      هذا وأكدت الخارجية الايرانية مجدداً أن “إنهاء الحرب في لبنان جزء من وقف إطلاق النار”.

      المصدر: موقع المنار

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