الجعيد والخطيب أكدا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

استقبل المنسّق العام لـ “جبهة العمل الإسلامي” الشيخ الدكتور زهير الجعيد الوزير السابق طارق الخطيب في المركز الرئيسي للجبهة في بيروت. وكان عرض للتطورات والأوضاع في فلسطين المحتلّة وغزّة واستمرار العدوان على القطاع بالرغم من إعلان وقف إطلاق النّار الذي لم يلتزمه العدو الصهيوني.

و تمّ التداول في “الأوضاع العامّة والشؤون المحليّة اللبنانيّة ولاسيّما ما يتعرّض له لبنان من عدوان دموي مستمر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النّار في 27 تشرين الثاني 2024 والتزام لبنان ومقاومته بنود ومندرجات الاتفاق الدولي 1701 بالكامل، في حين نقضه العدو الإسرائيلي المجرم بالكامل واستمر في اعتداءه الهمجي الوحشي على لبنان وشعبه قصفاً ودماراً وغارات وإغتيالات بشكل يومي ما أدّى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم “.

وتمّ تأكيد “ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المحدّد في العاشر من شهر أيّار المقبل، وضرورة الاستعداد لهذا الاستحقاق ترشّحاً وانتخاباً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام