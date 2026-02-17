الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 12:04
    لبنان

    سلام من طرابلس: اضطررنا لرفع سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة

      أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح من مرفأ طرابلس، إلى “أننا نتصدى للإهمال في طرابلس عبر إطلاق مشاريع في مقدّمها المنطقة الاقتصادية الخاص والمطلوب تفعيلها”.

      كلام الرئيس نواف جاء خلال أزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية لإطلاق مشروع بناء حرم المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ومحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة حسان ضناوي، ورئيس مالية طرابلس وسيم مرحبا، إلى جانب عدد من فعاليات المدينة.

      وحول ملف الأبنية في طرابلس، قال: “مراكز الإيواء مؤقتة فقط والناس ستعود إلى بيوتها وقد بدأ بعض المتضرّرين بالاستفادة من بدل الإيواء أو الإقامة لدى أقاربهم والخيار يعود لهم”.

      ولفت إلى “أننا بدأنا دراسة خطط إسكانية لإيواء العائلات التي تحتاج أبنيتها إلى هدم في طرابلس”.

      في سياق آخر، أوضح سلام ردًا على سؤال “أننا نريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية”، مشيرًا إلى أنّ “اعتماد الـ”TVA” يطال الأغنياء”.

      وقال: “اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة”.

      المصدر: موقع المنار

