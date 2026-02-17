اقتحامات واعتقالات وإغلاقات وهدم منازل في سلفيت وجنين والقدس وبيت لحم ورام الله

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحامها لمدينة سلفيت وانتشارها في الأحياء والطرقات، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحوّلت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية، كما احتجزت عدداً من المواطنين لساعات وأجرت تحقيقاً ميدانياً معهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من الشبان أُصيبوا برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم، تزامناً مع نصب حواجز عسكرية في عدة أحياء من المدينة، وإطلاق القنابل الصوتية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل مدينة سلفيت بالسواتر الترابية، في إطار تشديد إجراءاتها العسكرية المتواصلة منذ مساء أمس، حيث أغلقت بالسواتر الترابية جسر اسكاكا شرق سلفيت، وطريق واد الشاعر جنوب شرق المدينة، وطريق خربة قيس جنوباً، وطريق المستشفى – فرخة غرب سلفيت.

وفي غرب سلفيت، شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل في بلدة قراوة بني حسان، عقب اقتحامها البلدة بعدد من الآليات العسكرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة، وشرعت بهدم منزل تعود ملكيته لأحد المواطنين، بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اليامون غرب جنين، حيث أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وأقامت حاجزاً طياراً عند مدخلها، وداهمت منزلاً وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتىً من بلدة العيساوية، واقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الفتى المعتقل هو علاء الدين محمد العيساوي (15 عاماً)، حيث داهمت قوات الاحتلال منزله وعبثت بمحتوياته في العيساوية، فيما نفذت قوة راجلة من جنود الاحتلال عمليات دهم في مخيم شعفاط.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث أفادت مصادر أمنية بأن القوات انتشرت في عدة أحياء من البلدة، وداهمت منازل تعود ملكيتها لكل من: محمد علي أبو مفرح، حافظ إبراهيم البدن، خليل محمد أبو مفرح، عودة الله العمور، وخضر عبد الله العمور، وفتشتها، دون أن يُبلّغ عن أي اعتقالات.

وفي شمال غرب القدس، أُصيب شاب برضوض فجر اليوم، عقب اعتداء مستوطنين على مجموعة من الشبان. وأفادت محافظة القدس بأن مستعمرين اعتدوا على شبان من بلدة “النبي صمويل”، ما أدى إلى إصابة الشاب عامر بركات برضوض، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر تمهيداً لهدم بناية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال، يرافقها عدد من الجرافات، منطقة “أرض الدير” غرب البلدة، وأغلقتها ومنعت المواطنين من حرية التنقل، وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يُبلّغ عن إصابات.

وأضاف مصدر محلي أن قوات الاحتلال تمهّد، منذ لحظة الاقتحام، لهدم بناية مأهولة مكوّنة من ثلاثة طوابق، تعود لشقيقين من عائلة عيسى.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم خمسة مواطنين، عقب اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة، ومخيم الجلزون شمال رام الله، وقرية برقا شرقاً.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الباسط معطان من قرية برقا، وجمال الشيخ من مدينة رام الله، ومحمد صالح عليان من مخيم الجلزون، وناجح عاصي من حي البالوع في البيرة، فيما اعتقلت الشاب فادي حمد بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

تشييع الشهيد محمد كمال شريم (18 عاماً) في قلقيلية بعد استشهاده برصاص الاحتلال

شيّعت جماهير محافظة قلقيلية، مساء الاثنين، جثمان الشهيد الفتى محمد كمال شريم (18 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مدينة قلقيلية، وسط مشاركة واسعة من أبناء المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي باتجاه منزل ذويه في حي النقار، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُنقل إلى المسجد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري الثرى في المقبرة القديمة بالمدينة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من مساء الاثنين، استشهاد الفتى شريم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في صدره، قرب الحاجز المقام عند المدخل الشمالي للمدينة، بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري.

المصدر: وكالة وفا