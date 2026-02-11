وفد من فاعليات طرابلس يبحث مع الرئيس بري أزمة الأبنية الآيلة للسقوط

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً من مدينة طرابلس ضم مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ، راعي ابرشية طرابلس للطائفة المارونية المطران يوسف سويف ، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس ، الشيخ محمد عبد الكريم مصطفى ممثلا المجلس الإسلامي العلوي ، قائمقام محافظ الشمال إيمان الرافعي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة . وتم البحث في الاوضاع في مدينة طرابلس وملف الأبنية المهددة والآيلة للسقوط والإجراءات العملية المتخذة لمعالجة هذا الملف .

المفتي إمام

وبعد اللقاء قال مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام : “نتوجه باسمي وباسم السادة المطارنة والبلدية والمحافظ في طرابلس والشمال لدولة الرئيس نبيه بري بالشكر على هذا اللقاء وهو الذي بادر عند حصول هذه الكارثة وذهب ضحيتها المدنيون الابرياء الى تصريح لافت يلقي الضوء ويرسم معالم لحل هذه الازمة أو بداية الحلول لها ، وهذا ما كان محور حديثنا اليوم مع دولته .

وتابع : “الكارثة كبيرة ولا شك انه ينبغي ان تتضافر فيها البعد الرسمي والدولة مع المجتمع المدني والاغترابي والاصدقاء في مختلف انحاء العالم لانها تتعلق بالارواح وبالانسان وهذه مأساة في الحقيقة وأزمة إستثنائية كما عبر عنها دولة الرئيس لتنصب الجهود ان شاء الله وتتضافر لحلها ورسم الحلول لها” .

المطران سويف

بدوره ،المطران يوسف سويف، قال :” نستكمل اليوم جولاتنا لكي نكون على تواصل وتفاعل مع المسؤولين ، واليوم اريد أن اشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي كان لديه إصغاء مركزا جداً حول الازمة ، وايضاً حلولا تتبلور في جولاتنا خلال هذه الثلاثة ايام ، ونحن في اليوم الثالث وإن شاء الله بعد هذا اليوم نبدأ وبدأنا عملياً بالتنفيذ” .

وأضاف : “الذي برز اليوم وهذا شيء مطمئن ، هناك الكثير من الحلول العملية ، ولكن أهمها تأمين منازل جاهزة لآلاف المنازل الجاهزة لكي تتمكن الناس من العيش بكرامتها وبطريقة لائقة ، الى حين أن يتم ترميم المبنى الذي يمكن ترميمه او هدم المبنى الذي لا يمكن ابداً ترميمه ، من أجل السلامة العامة وأنا الاحظ مسألة خلال هذين اليومين انه وكل منا في موقعه يتلقى كماً كبيراً من الإتصالات المحلية من اهل البلد ومن كل المناطق اللبنانية من خارج لبنان ومن أفراد ومؤسسات إنسانية لديها كل الجهوزية بأن تدعم وإن شاء الله يصب هذا الشيء ضمن برمجة واضحة حتى نكون الى جانب شعبنا المتألم والذي يعيش هذه الازمة ونطلب من الرب أن يرحم الشهداء والضحايا “.

المطران كرياكوس

بعدها، تحدث المطران افرام كرياكوس فقال ان “قدومنا الى هنا كان مباركا لان دولة الرئيس أعطانا مفتاحا لحل هذه الكارثة التي تحصل في شمال لبنان ونحن على رجاء ان نبدأ خطوة خطوة خلال سنة وسنتين ان يعود الاشخاص المتضررون الى بيوت جديدة والشكر للجميع” .

مصطفى

كما تحدث الشيخ محمد عبد الكريم مصطفى : ” نشكر دولة الرئيس نبيه بري على حسن الإستقبال وحسن الاصغاء . الوقت الآن ليس للكلام سمعنا الكثير من الكلام ، دولة الرئيس قال صار الوقت للعمل ويجب ان ننتقل من القول الى الفعل ، واعطى حلولا سريعة كما قال سيادة المطران ، نعمل الآن على موضوع المنازل الجاهزة بأسرع وقت لعيش الانسان بكرامة، وكذلك تكلم ايضا بأفكار تتبلور تحتاج الى بعض الوقت باذن الله تعالى بأقرب وقت سوف تسمعون اخبارا تكون جيدة لمدينة طرابلس” .

فرنجية وطوق

وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية خلال إستقباله النائبين طوني فرنجية ووليم طوق .

وبعد اللقاء تحدث فرنجية :” زيارتنا للرئيس بري تأتي في سياق الاحداث التي يعيشها البلد والذي ايضاً نشهده في طرابلس ، وأعود واكرر ان ما نشهده في طرابلس هو نتيجة لسنوات وسنوات من الاهمال ، والزيارة هي في سياق الاحداث التي يتعرض لها الجنوب والبقاع والتي أعتقد ان دولة الرئيس بري هو من أشد المدافعين والناشطين على خط التفاوض لوقف هذه الأعمال العدائية التي يتعرض لها لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار والى اليوم.

وأضاف : اليوم بات من الضروري إنجاز دراسة لحجم الدمار الذي يتعرض له الجنوب والبقاع من بعد إعلان وقف إطلاق النار وتحديداً ضمن مهلة التسعين يوما وما بعدها ، وهو دمار كبير جدا ولا يمكن السكوت عنه ، ويجب في كل لحظة ان نبحث كلبنانيين بالوسائل المتاحة عن السبل لوقف هذا الاعتداء والتعديات .

وتابع : “من هنا زيارتنا للرئيس بري بإعتباره هو أكثر الأشخاص المعنيين ، أولاً هو ابن الجنوب، هو رئيسنا ، رئيس مجلس النواب وهو أيضا الانشط على الصعيد الديبلوماسي اليوم وفي الفترة السابقة ، واليوم اصبح لدينا حكومة ورئيس جمهورية ، ولكن في فترة الفراغ كان الرئيس بري هو الذي يمسك بهذا الملف وكان هو أكثر الناس إطلاعا على تفاصيل الاتفاق الذي حصل” .

وتابع فرنجية : “زيارتنا له هي زيارة طبيعية باعتبار انه ليست كل زيارة لدولته تتم عبر الاعلام ، لكن اليوم نحن هنا لنؤكد اننا على تواصل دائم لمناقشة كافة الامور ومن بينها امور تتعلق بالمجلس النيابي، بالقوانين والتشريعات التي يمكن أن ننجزها خلال هذين الشهرين قبل الانتخابات النيابية ، لذا هذه الزيارة هي زيارة طبيعية والجميع يعرف مدى العلاقة بين تيار “المردة” وحركة “امل” وعندما نأتي الى هنا نأتي الى بيتنا”.