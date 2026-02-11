الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 16:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    أمير قطر والرئيس الأمريكي يناقشان “خفض التصعيد” بالمنطقة

      أعلن الديوان الأميري القطري في بيان، أن “اتصالا هاتفيا جرى بين أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة”.

      وأضاف البيان أن “أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي ناقشا أيضا الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين”، حسب تعبير البيان.

      كما جرى التأكيد على “أهمية دعم الجهود الدبلوماسية في معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

      المصدر: الجزيرة نت

      مواضيع ذات صلة

      ترامب يعلن استضافة الرئيس الصيني في البيت الأبيض نهاية 2026 وسط رهان على تفاهمات اقتصادية

      ترامب يعلن استضافة الرئيس الصيني في البيت الأبيض نهاية 2026 وسط رهان على تفاهمات اقتصادية

      تقرير مصور | ترامب يسخر من أوباما

      تقرير مصور | ترامب يسخر من أوباما

      ترامب يرفض الاعتذار عن فيديو يُظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين

      ترامب يرفض الاعتذار عن فيديو يُظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين