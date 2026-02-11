عراقجي: مشاركة الشعب الحاشدة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة تؤكد اقتدار الجمهورية الإسلامية وقوتها

أعلن وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي أن “مشاركة الشعب الحاشدة اليوم في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تؤكد اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وقوتها”، مضيفاً “إننا متشجعون في الساحات الدبلوماسية بمشاركة الشعب والقوات المسلحة”.

وقال عراقجي على هامش مشاركته في مسيرة يوم “22 بهمن” ان رسالة الشعب الايراني تظهر اليوم للعالم موضحا اننا في الميادين الدبلوماسية والمفاوضات، نتشجع بهذا الشعب والقوات المسلحة.

وتابع انه “عندما يتواجد الشعب، نعرف انه يدعمنا، ونحظى بمساندته والقوات المسلحة التي تدافع بقوة عن البلاد. سنمضي قدما بقوة باذن الله وان الخبر السار اليوم، هو المسيرات والمشاركة الشعبية الواسعة في الساحة وهو رمز اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وسموها”.

المصدر: ارنا