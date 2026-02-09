الإثنين   
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | إيران بين الحصار والتعزيز العسكري…47 عامًا من بناء القوة والدفاع

    من الحصار إلى الردع… سبعة واربعون عامًا على بناء القوة العسكرية الإيرانية

    تقرير:  محمد حسن قاسم

    كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

    اعلام فلسطيني: استشهاد مزارع إثر إصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة

    تقرير مصور | الاحتلال يواصل تهجير الفلسطينيين مطالبات بالإخلاء تصل بلدة عرابة جنوب جنين

    الامام الخامنئي: يجب إيصال العدو إلى مرحلة اليأس والاقتدار الوطني يرتبط بإرادة الشعوب

