النائب برو: نحض السلطات المختصة كافة على المبادرة بالكشف على الأبنية المشابهة فوراً وإجراء مسح شامل لمنع تكرار ‏حصول كوارث ومآسٍ مماثلة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو حول فاجعة انهيار مبنى في طرابلس:‏”‏ مرة جديدة، وفي أقل من شهر، يفجع الوطن كله وأهلنا الأعزاء في طرابلس بكارثة كبيرة تمثلت بانهيار مبنى في ‏محلة التبانة ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وفقدان آخرين تحت الأنقاض”.‏

وفي بيان له مساء اليوم :”إننا إذ نعبر عن حزننا وألمنا الشديدين للمصاب الجلل الذي أصاب طرابلس وأهلها، وهي التي طالما حضنت الجميع ‏من أبناء الوطن من كل المناطق خاصة في ظروف الحرب والتهجير والأزمات الكبرى، فإننا نعرب عن تعاطفنا ‏وتضامننا الكاملين معهم”.‏

وتابع :”نحض السلطات المختصة كافة على المبادرة بالكشف على الأبنية المشابهة فوراً وإجراء مسح شامل لمنع تكرار ‏حصول كوارث ومآسٍ مماثلة، ونطالب الهيئة العليا للإغاثة باحتضان العائلات التي فقدت بيوتها وتأمين المأوى ‏المناسب لهم”.‏

وختم:”إذ نتقدم بالتعازي والمواساة من ذوي الضحايا متمنين للجرحى الشفاء العاجل، فإننا نثمن العمل الجبار لفرق الإنقاذ ‏كافة ونأمل أن تتكلّل جهودهم بإنقاذ حياة جميع المفقودين”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية