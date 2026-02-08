منظمة الصحة العالمية: هجمات على منشآت صحية في جنوب كردفان تقتل أكثر من 30 شخصًا

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة “إكس”: “النظام الصحي في السودان يتعرّض للهجوم مجددًا”، مشيرًا إلى أنه منذ الثالث من شباط/فبراير، “تعرّضت ثلاث منشآت صحية لهجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساسًا من سوء التغذية الحاد”.

وأضاف غيبريسوس أن استمرار استهداف المنشآت الصحية يزيد من معاناة المدنيين ويعرقل تقديم الخدمات الطبية الأساسية في مناطق النزاع.

المصدر: أ.ف.ب.