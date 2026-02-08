الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 13:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية يودي بحياة متزلّجين ويخلف ناجين

      قتل متزلّجان، مساء السبت، في انهيار ثلجي وقع في سان فيران، أعلى قرية في جبال الألب الفرنسية، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

      وقالت المدعية العامة في منطقة غاب ماريون لوزاكمور لوكالة فرانس برس إن الانهيار الثلجي كان “ضخمًا” وجتاح السفح الشمالي لرأس لونغيه البالغ ارتفاعه 3146 متراً، مؤكدة المعلومات التي نشرتها صحيفة “لو دوفينيه ليبيري” المحلية.

      وأوضحت المدعية العامة أن القتيلين، وهما رجلان في الثلاثينيات من العمر، كانا ضمن مجموعة مكوّنة من أربعة أشخاص كانوا يتزلّجون خارج المضمار وبدون إشراف مرافق، مشيرة إلى أن العضوين الآخرين نجيا من الانهيار دون إصابات.

      ويُذكر أن أكثر من عشرين متزلجًا قضوا منذ بداية العام الحالي في انهيارات ثلجية وقعت في مناطق مختلفة من جبال الألب في النمسا وفرنسا وسويسرا.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      فرنسا تقبل استقالة جاك لانغ من رئاسة معهد العالم العربي بعد الكشف عن صلته بإبستين

      فرنسا تقبل استقالة جاك لانغ من رئاسة معهد العالم العربي بعد الكشف عن صلته بإبستين

      مظاهرة في باريس تضامنا مع فلسطين والسودان وفنزويلا

      مظاهرة في باريس تضامنا مع فلسطين والسودان وفنزويلا

      رئيس حزب فرنسي: ماكرون أكثر زعيم مكروه في العالم بأسره

      رئيس حزب فرنسي: ماكرون أكثر زعيم مكروه في العالم بأسره