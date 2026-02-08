انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية يودي بحياة متزلّجين ويخلف ناجين

قتل متزلّجان، مساء السبت، في انهيار ثلجي وقع في سان فيران، أعلى قرية في جبال الألب الفرنسية، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

وقالت المدعية العامة في منطقة غاب ماريون لوزاكمور لوكالة فرانس برس إن الانهيار الثلجي كان “ضخمًا” وجتاح السفح الشمالي لرأس لونغيه البالغ ارتفاعه 3146 متراً، مؤكدة المعلومات التي نشرتها صحيفة “لو دوفينيه ليبيري” المحلية.

وأوضحت المدعية العامة أن القتيلين، وهما رجلان في الثلاثينيات من العمر، كانا ضمن مجموعة مكوّنة من أربعة أشخاص كانوا يتزلّجون خارج المضمار وبدون إشراف مرافق، مشيرة إلى أن العضوين الآخرين نجيا من الانهيار دون إصابات.

ويُذكر أن أكثر من عشرين متزلجًا قضوا منذ بداية العام الحالي في انهيارات ثلجية وقعت في مناطق مختلفة من جبال الألب في النمسا وفرنسا وسويسرا.

المصدر: أ.ف.ب.