إسبانيا تواجه انخفاضا في كثافة الأمطار بعد عاصفة مارتا وسط إجراءات إنذار محدودة

شهدت إسبانيا، الأحد، انخفاضًا في كثافة الأمطار بعد أن ضربت العاصفة “مارتا” شبه الجزيرة الإيبيرية يوم السبت، حيث أعلنت السلطات حال الإنذار البرتقالية في بعض المقاطعات فقط.

وأفادت وكالة الأرصاد الوطنية في نشرتها الأخيرة بحدوث بعض “هبات” من الرياح، متوقعة أمطارًا وثلوجًا محدودة، ما يجعل الطقس أكثر اعتدالًا في منطقة الأندلس الجنوبية، التي شهدت خلال الأيام الماضية أمطارًا غزيرة تسببت بفيضانات وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من منازلهم.

وفي حادث منفصل مساء السبت، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة “إكس” وفاة عامل في صيانة الطرق جراء حادث تعرضت له “آليته لجرف الثلوج”، وفق بيان الحماية المدنية. ولم تتضح بعد ظروف الحادث، كما لم تؤكد السلطات أن الظروف المناخية السيئة كانت السبب المباشر للوفاة.

كما نقل شخص آخر إلى المستشفى بعد انهيار حائط نتيجة الأمطار في قرية كانينا بالأندلس، بحسب أجهزة الإسعاف الإسبانية.

وتعد شبه الجزيرة الإيبيرية من أكثر المناطق الأوروبية تضررًا من تغير المناخ، إذ تشهد منذ سنوات موجات حر طويلة ومتزايدة، وهطول أمطار غزيرة بشكل أكثر تواترًا غالبًا ما يكون مدمّرًا.

في البرتغال المجاورة، وصف متحدث باسم الحماية المدنية لوكالة فرانس برس الليلة الماضية بأنها كانت “هادئة جدًا”، إلا أن حركة القطارات لا تزال متوقفة مع إغلاق العديد من الخطوط في شمال ووسط البلاد، ولا تزال عشرات آلاف المنازل محرومة من التيار الكهربائي.

وفي سياق منفصل، بدأ البرتغاليون صباح الأحد الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: أ.ف.ب.