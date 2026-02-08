الأحد   
    عربي وإقليمي

    كارثة صحية لمرضى السرطان في غزة بسبب نقص العلاج

    حذر مركز غزة للسرطان من كارثة صحية تهدد حياة آلاف مرضى السرطان في القطاع، مع استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيار البنية الصحية.

    وأكد الدكتور “محمد أبو ندى”، المدير الطبي للمركز، أن “أكثر من 11 ألف مريض محرومون من العلاج الأساسي، فيما يواجه 300 إلى 400 حالة حرجة خطر الوفاة بسبب عدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع”.

    وأشار أبو ندى إلى توقف كامل للعلاج الإشعاعي ونقص كبير في العلاج الكيميائي وأجهزة التشخيص، مما يؤدي إلى اكتشاف المرض في مراحل متأخرة ويزيد من نسب الوفيات.

    وأضاف أن القيود المفروضة على معبر رفح أدت إلى تراكم الحالات، وأن استمرار الإغلاق أو التشغيل الجزئي يشكل حكمًا بالموت للحالات الحرجة.

    ودعا المدير الطبي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح المعابر بشكل مستدام، وإعادة تشغيل المرافق الصحية لتفادي المزيد من الوفيات بين مرضى السرطان في غزة.

    ويأتي هذه الأزمة الطبية عقب حرب الإبادة التي مارسها العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023 على قطاع غزة ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

    المصدر: موقع المنار

