روسيا تؤكد بقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مع بريطانيا مفتوحة للطوارئ

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة لحالات الطوارئ، رغم التوترات الشديدة في العلاقات الثنائية.

وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي” بمناسبة يوم الدبلوماسي، قال كيلين: “العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا لا تزال قائمة. في لندن، يدركون أن حظر عمل السفارة بشكل كامل يعني خطر تدهور لا رجعة فيه قد يصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية”.

وأضاف: “تبقى قنوات الاتصال مفتوحة، سواء لحالات الطوارئ، أو في حال فكر السياسيون في لندن بعقلانية. في النهاية، هذه إحدى أهم مهام خدمتنا”.

وأشار السفير الروسي إلى أن لقاءات تجري في لندن مع كبار موظفي وزارة الخارجية البريطانية، كما يزور طاقم السفارة البريطانية في موسكو وزارة الخارجية الروسية.

ومع ذلك، أوضح كيلين أن هذا الحوار “لا يمكن وصفه بأنه مثمر”، مشددا على أن “البريطانيين يتبعون الموقف الرسمي بحزم” خلال هذه الاتصالات.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية