حفل تأبين في طهران لرئيس جامعة الأزهر الأسبق الشيخ أحمد عمر هاشم

تستضيف جامعة المذاهب الإسلامية الدولية في طهران يوم الأحد 8 فبراير 2026، حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية في 7 أكتوبر 2025 بالقاهرة.

ويهدف الحفل إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين إيران وجامعة الأزهر، ويتضمن سلسلة من المحاضرات يلقيها عدد من الشخصيات البارزة، من بينها:

محمد ضيا، رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران. محمد هادي فلاح زاده، رئيس جامعة المذاهب الإسلامية الدولية، حول متطلبات العلاقات الأكاديمية مع جامعة الأزهر في مصر. آية الله الشيخ أحمد مبلغي، عضو مجلس خبراء القيادة وأستاذ دروس خارج الفقه والأصول، حول مناهج جديدة للتقريب في الأزهر.

وأيضاً، حجة الإسلام الشيخ محمد حسن زماني، المستشار الثقافي الإيراني السابق في مصر، حول دور الأزهر والشيخ أحمد عمر هاشم في وحدة الأمة الإسلامية. محمود ويسي، عضو هيئة التدريس في جامعة المذاهب الإسلامية الدولية.

ويُقام الحفل من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، بمقر جامعة المذاهب الإسلامية الدولية في طهران.

ويُعد الشيخ أحمد عمر هاشم أحد أبرز علماء الأزهر في العصر الحديث، حيث وُلد في 6 فبراير 1941 ونشأ في بيئة أزهرية محافظة. وشغل خلال مسيرته العلمية والأكاديمية والفكرية منصب رئيس جامعة الأزهر، إضافة إلى مهام نائب الرئيس للتعليم والطلاب والدراسات العليا، وعضوية هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، كما شارك في العديد من الهيئات العلمية والدعوية داخل مصر وخارجها.

المصدر: وكالة ارنا