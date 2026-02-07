عراقجي يؤكد من الدوحة التمسك بالحقوق الايرانية

خلال منتدى الجزيرة السابع عشر في الدوحة اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن محاولة فرض الهيمنة العسكرية للنظام الصهيوني المارق على حساب إضعاف دول أخرى في المنطقة بشكل مستمر لا تتوافق مع مبادئ الحد من التسلح ولا تُفضي إلى الأمن بل تُرسّخ عدم المساواة وعدم الاستقرار”.

وأكّد عراقجي ان فلسطين ليست مجرد قضية إنسانية أو إقليمية، بل حجر الزاوية للأمن المستدام في المنطقة ومؤشر على التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي”.

وفي حديث له على هامش المنتدى قال عراقجي ان لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن موضحا ان احتمال الحرب موجود دائما وأن ايران تعمل من أجل الحيلولة دون وقوعها . اضاف عراقجي ان لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأمريكية إذا هاجمت واشنطن ايران لكن القوات الايرانية سترد بمهاجمة قواعد اميركية في المنطقة.

المصدر: موقع المنار