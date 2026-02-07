العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من الجانب السوري ويباشر تصنيفهم قضائيًا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، استلام 2250 إرهابيًا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن إن «العراق تسلم 2250 إرهابيًا من الجانب السوري براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتُجزوا في مراكز نظامية مشددة»، مؤكدًا أن «الحكومة والقوات الأمنية مستعدة للتعامل مع هذه الأعداد، لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، وإنما حتى على مستوى العالم».

وأضاف معن أن «الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقًا لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبينًا أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول فيما يخص بقية الجنسيات»، مشيرًا إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».

ويُعد هؤلاء من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الشهر الماضي بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة تهدف إلى «ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة».

وأصدرت محاكم عراقية خلال الأعوام الماضية أحكامًا بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى «جماعة إرهابية» في قضايا إرهاب وقتل مئات الأشخاص. ويقضي في السجون العراقية آلاف العراقيين والأجانب المدانين بالانتماء للتنظيم.

وأعلن القضاء العراقي، الاثنين، مباشرة إجراءات التحقيق مع 1387 معتقلاً تسلّمهم في إطار عملية الجيش الأميركي.

وبين المعتقلين الذين تم نقلهم إلى العراق سوريون وعراقيون وأوروبيون وحاملو جنسيات أخرى، وفق مصادر أمنية عراقية. ويطالب العراق الدول المعنيّة باستعادة مواطنيها وضمان محاكمتهم.

وفي سوريا، احتُجز آلاف المشتبه بانتمائهم للجماعات الإرهابية وعائلاتهم، بينهم أجانب، في سجون ومخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق الشهر الماضي بعد أن أعلن المبعوث الأميركي إلى دمشق، توم باراك، أن دور قسد في التصدي للتنظيم المتطرف قد انتهى.

وأكد مصدر عسكري كردي لوكالة فرانس برس استمرار نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق تحت حماية القوات الأميركية.

المصدر: واع + أ.ف.ب.