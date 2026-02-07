السبت   
    عراقجي: ما يجري في غزة إبادة متعمدة وفشل أخلاقي للمجتمع الدولي

      أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القضية الفلسطينية ليست قضية عادية بين القضايا الدولية، بل تمثّل بوصلة حقيقية لمدى فاعلية القانون الدولي وقدرته على حماية الشعوب وحقوقها.

      وقال عراقجي إن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن توصيفه على أنه حرب أو نزاع بين أطراف متكافئة، بل هو تدمير متعمد للحياة المدنية وإبادة ممنهجة، معتبراً أن ما يتعرض له الفلسطينيون يشكّل فشلاً أخلاقياً لكل من يشاهد هذه الانتهاكات ويرضى بها أو يصمت عنها.

      وأضاف أن الحصانة التي مُنحت لـ”إسرائيل” ألحقت ضرراً بالغاً بالنظام القضائي الدولي، وأسهمت في زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، محذّراً من أن حسم قضية غزة عبر الطرد والاحتلال والتدمير سيجعل الضفة الغربية المحطة التالية في المسار نفسه.

      وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن التوسع الإسرائيلي في المنطقة يقوم على إضعاف باقي دولها ومنح “إسرائيل” حرية مطلقة في استخدام القوة، داعياً إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفرض عقوبات على “إسرائيل”.

      وختم عراقجي بالتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال والعمل على تأسيس دولة فلسطينية، داعياً العالمين العربي والإسلامي إلى تحمّل مسؤولياتهما والعمل للحيلولة دون إعادة صياغة أوضاع المنطقة بالقوة.

      المصدر: وكالة إرنا

      قصف مدفعي إسرائيلي وعمليات نسف وإطلاق نار بحري في قطاع غزة

      تقرير مصور | مليونية يمنية دعمًا لغزة وتحذيرًا من المخطط الإسرائيلي في المنطقة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 6\2\2026

