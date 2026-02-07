واشنطن تسعى إلى تسوية وانتخابات سريعة في أوكرانيا بحلول آذار / مارس المقبل

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا بحلول آذار / مارس المقبل، مشيرةً إلى أنها تسعى في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات عامة سريعة.

وقالت وكالة “رويترز” الإخبارية، نقلًا عن مصادر، إن “المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين ناقشوا هدفًا طموحًا يتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بحلول مارس/آذار، إلا أن هذا الجدول الزمني من المرجح أن يتأخر نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي”.

وأضافت المصادر أنه “بموجب الإطار الذي يناقشه المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون، سيُطرح أي اتفاق للاستفتاء على الأوكرانيين، الذين سيصوتون في الوقت نفسه في الانتخابات العامة”.

في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة “سبوتنيك”: “لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا”.

وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت ذاته صعبا للغاية، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: “يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر”.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.

وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، “تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي”.

وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبو ظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.

المصدر: وكالة سبوتنيك