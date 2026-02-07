قلق أممي من تقييد حرية التعبير في ألمانيا

أعربت المقررة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحرية التعبير، إيرين خان، عن قلقها إزاء وضع حرية التعبير في ألمانيا بعد زيارتها لعدة مدن هناك.

ووفقا للمقررة الخاصة، يخشى العديد من السكان في ألمانيا التعبير عن آرائهم علنا. وقد أبلغ طلاب يهود، ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين، ومدافعون عن حقوق المرأة، فضلا عن صحفيين وأكاديميين وشخصيات ثقافية، عن شعورهم بالخوف بسبب ذلك.

ونوهت الصحيفة بأن خان زارت خلال جولاتها في برلين، ولايبزيغ، ودريسدن، وكولونيا، ودوسلدورف، وكارلسروه.

وصرّحت خان عقب زيارتها، بأن رد فعل السلطات الألمانية للتهديدات القائمة لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وانتقدت خان أيضا بعض الإجراءات السارية في ألمانيا، مثل توسيع نطاق الحماية الممنوحة للمسؤولين (الحصانة) من الانتقادات العامة، وحظر شعارات النشطاء، ومراقبة المنظمات انطلاقا من اتهامات غامضة وكيدية بالتطرف.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، التي قالت إنها تقيد الأنشطة الداعمة للحقوق الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن خان تخطط لتقديم التقرير النهائي عن نتائج زيارتها إلى ألمانيا في شهر يونيو المقبل.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية