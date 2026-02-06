أسطول الصمود يعلن عن انطلاق أكبر تحرك إغاثي عالمي لكسر حصار غزة

أعلن «أسطول الصمود» العالمي إطلاق أكبر تحرك إغاثي منسق في التاريخ لكسر الحصار الصهيوني عن قطاع غزة برًا وبحرًا في 29 مارس/آذار 2026، بمشاركة آلاف الناشطين من أكثر من 100 دولة.

وأوضح الأسطول أن “المبادرة تشمل أسطولًا بحريًا وقافلة إنسانية برية متزامنة، وتضم أطباء وممرضين وفرق إغاثة وإعمار، في تحرك سلمي ردًا على الحصار والمجاعة والانتهاكات المستمرة”.

ويأتي الإعلان في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة للبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، وتشديد القيود على المعابر، لا سيما رفح، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ 18 عامًا.

المصدر: وكالة شهاب