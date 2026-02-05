السيد علي فحص يشدد على بقاء المقاومة وضرورة تحميل العدو مسؤولياته

أكد مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص أن المؤامرات مهما علت وتنوعت فلن تنال من جوهر هذه المسيرة. وخلال الحفل التكريمي الذي نظمه حزب الله في حسينية بلدة الكفور للشهيد السعيد أحمد حسن فقيه أشار السيد فحص إلى أن هذه المقاومة لن يُكتب لها إلا البقاء، معتبرًا أن الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية يفرض على بعض المسؤولين اللبنانيين الدفاع عن أرضهم وسيادتهم وشعبهم في المحافل الدولية، بدل الانشغال بمحاولات تحميل المقاومة أعباء مستقبلية، أو السعي لتبرئة العدو من مسؤولياته.

المصدر: موقع المنار