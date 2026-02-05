رئيس تايوان: علاقاتنا مع الولايات المتحدة متينة كالصخر

أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته، الخميس، أن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة “متينة كالصخر”، مشددًا على أن برامج التعاون القائمة بين الجانبين ستستمر دون أي تغيير.

وجاءت تصريحات الرئيس التايواني عقب اتصال هاتفي جرى، الأربعاء، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناول ملف تايوان والتطورات المرتبطة بالجزيرة.

وخلال الاتصال، دعا الرئيس الصيني نظيره الأمريكي إلى التعامل “بحذر” مع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، معتبرًا أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومعارضًا أي خطوات من شأنها تعزيز قدراتها الدفاعية.

من جانبه، أكد لاي تشينغ-ته أن التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان ستظل ثابتة، مشددًا على أن “حقيقة أن تايوان ليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية لن تتغير”، في إشارة واضحة إلى تمسك تايبيه برفض مطالب بكين بالسيادة على الجزيرة.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، على غرار معظم دول العالم، لكنها تعد الداعم الدولي الأبرز لها والمورد الرئيسي لتسليحها، وذلك بموجب التزامات قانونية تلزم واشنطن بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافقت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على صفقة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ العلاقات العسكرية بين الطرفين، وذلك في ظل تصاعد الضغوط العسكرية والدبلوماسية الصينية في محيط مضيق تايوان.

المصدر: روسيا اليوم