زيلينسكي يتوقع تبادل الأسرى بعد المحادثات في الإمارات

أعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه يتوقع تنفيذ تبادل للأسرى في المستقبل القريب، عقب الجولة الجارية من المفاوضات التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء تصريح زيلينسكي بعد اليوم الأول من الجولة الثانية من المباحثات بشأن أوكرانيا، التي تعقد في أبوظبي ضمن صيغة ثلاثية بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان نشر على قناته في تطبيق “تلغرام” أنه يتوقع: “في المستقبل القريب تنفيذ تبادل للأسرى”.

وانطلقت أعمال المجموعة الثلاثية بشأن أوكرانيا امس الأربعاء في العاصمة الإماراتية، ومن المنتظر أن تُستأنف المفاوضات في أبوظبي، اليوم الخميس.

يذكر أن الجولة الأولى من مفاوضات المجموعة الثلاثية العاملة حول القضايا الأمنية، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، عقدت في أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي، في صيغة مغلقة دون حضور وسائل الإعلام.

المصدر: روسيا اليوم