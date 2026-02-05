ألمانيا تطلق مركز ذكاء اصطناعي سيادي تحت الأرض لتعزيز استقلالها الرقمي

أطلقت ألمانيا مشروعًا ضخمًا لإنشاء مركز صناعي للذكاء الاصطناعي تحت الأرض في ميونيخ، بتكلفة تصل إلى مليار يورو، بالشراكة مع شركة إنفيديا الأمريكية.

ويهدف المركز إلى تزويد ألمانيا ببنية تحتية آمنة للذكاء الاصطناعي، تمكّن الشركات الأوروبية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التصميم والهندسة والروبوتات، مع الحفاظ على سيادة البيانات داخل القارة.

ويمتد المركز على ثلاثة أو أربعة طوابق، ويحتوي على آلاف رقائق معالجة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويُزود بأحدث منصات البرمجيات من شركات ألمانية كبرى، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي لتشغيل المحاكاة المعقدة للقطاع الصناعي والسيارات.

وتسعى ألمانيا من خلال هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل في الربع الأول من 2026، إلى تعزيز قدراتها الصناعية والرقمية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقليل الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والصينيين. كما يُعزز المشروع حماية البيانات ويضمن تشغيلها وفق معايير أمان عالية.

المصدر: وكالة يونيوز