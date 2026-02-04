عراقجي يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة ويؤكد أهمية التعاون الإقليمي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره التركي، هاكان فيدان، أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين دول الجوار والدول الإقليمية من أجل تأمين المصالح المشتركة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحثا فيه آخر التطورات الإقليمية. وأعرب عراقجي عن تقديره للجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها تركيا في سبيل خفض التوتر والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وأشاد الوزيران بالاهتمام الجماعي الذي تبديه دول المنطقة بأمنها واستقرارها، مؤكدَين ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق القريب بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي اتصال هاتفي آخر، ناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، ونظيره العماني بدر البوسعيدي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث أعرب عراقجي عن تقديره لجهود سلطنة عمان في المساعدة على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وشدد على أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول الصديقة لضمان المصالح المشتركة والجماعية لشعوب المنطقة.

كما أکد عراقجي الدور المحوري لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية المصالح الوطنية والمتابعة الفعالة لتحقيقها، فضلاً عن ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما في سياق المنظمات الدولية مثل مجموعة البريكس، وذلك خلال ندوة عبر الإنترنت مع السفراء ورؤساء البعثات الإيرانية لدى دول الأمريكتين أمس الثلاثاء.

واستعرض وزير الخارجية في الاجتماع مناهج وبرامج وأولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدّم السفراء ورؤساء البعثات تقارير عن حالة العلاقات الثنائية مع الدول التي يتواجدون فيها، وعرضوا آراءهم واقتراحاتهم وتقييماتهم بشأن الفرص والقدرات المتاحة لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

وفي سياق آخر، هنأ عراقجي في اتصال هاتفي وزير خارجية حكومة الكويت الجديد، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بمناسبة توليه المنصب، مؤكّدَين خلال الاتصال على تعزيز العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، مع التأكيد على مواصلة المشاورات وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالة ارنا