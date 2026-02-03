بلدية دورس تُلزم بزراعة شجرة أمام كل منزل جديد

صدر عن بلدية دورس البقاعية قرار جديد يقضي بإلزام كل من يحصل على رخصة إعمار بزراعة شجرة أمام المنزل، وذلك في إطار تعزيز المساحات الخضراء وتحسين الواقع البيئي والجمالي في البلدة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية البلدية الهادفة إلى تشجيع التشجير، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث، وتحسين نوعية الهواء، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية لدى المواطنين.

وأكدت البلدية أن “هذا الإجراء يُعدّ خطوة عملية لدمج البعد البيئي في التخطيط العمراني”، داعيةً “الأهالي إلى التعاون لما فيه مصلحة دورس وصحة سكانها”.

المصدر: موقع المنار