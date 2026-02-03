الثلاثاء   
    لبنان

    “التيار الوطني”: استخدام جعجع أسلوب الشتيمة يدل على أنه لا يملك إلا مشروع إلغاء خصومه المسيحيين

      توقّف “التيار الوطني الحر” في لبنان، في بيان له يوم الثلاثاء، “باستهجان عند الكلام الهابط لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بحق التيار ورئيسه النائب جبران باسيل”.

      ورأى التيار أن “استخدام جعجع أسلوب الشتيمة بدل اعتماد الحجة يدلّ على أن الرجل لا يملك إلا مشروع إلغاء خصومه المسيحيين، ويحاول بالصراخ والشتائم تغطية عجزه وفشل وزرائه في الحكومة”.

      وقال البيان: “ستكون إطلالة رئيس التيار التلفزيونية هذا الأسبوع مناسبة لطرح الرؤية الشاملة للتيار الوطني الحر في مواضيع الانتخابات، والإصلاحات، واسترداد السيادة، وعودة النازحين، واستعادة حقوق المودعين، وغيرها من المواضيع الملحّة للبنانيين، كبديل عن سياسة التنظير والشتائم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

