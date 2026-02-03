حوزة أهل البيت (ع) عزّت برحيل والد السيد نصر الله

تقدّمت حوزة أهل البيت (ع) العلمية، في بيان لها يوم الثلاثاء، “بأسمى آيات العزاء والمواساة إلى الروح السامية لسيد شهداء الأمة، القائد الرسالي الكبير الشهيد السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، بوفاة والده الكريم السيد عبد الكريم نصر الله، الذي كان مثالًا للأب المؤمن، والمربّي الصالح، والحاضن القيمي الذي أسهم بتقواه ووعيه ومسؤوليته في تنشئة واحدٍ من أعاظم القادة الرساليين في تاريخ الأمة المعاصر”.

وقال البيان إن “مقاربة هذا المصاب لا تنحصر في بعده العاطفي أو العائلي، بل تستدعي الوقوف عند الدور البنيوي العميق للأسرة المؤمنة في تكوين القيادات الرسالية؛ إذ إنّ تنشئة قائدٍ بحجم السيد الشهيد لم تكن نتاج ظرفٍ عابر، بل ثمرة منظومة قيمية وتربوية راسخة أسهم الوالد الراحل في ترسيخها عبر الالتزام الديني، والوعي الاجتماعي، وتحمل المسؤولية الشرعية”. وتابع: “نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، وأن يحشره مع أوليائه والصالحين، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والاحتساب”.

المصدر: موقع المنار