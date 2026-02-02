جريحان في حادث سير على أوتوستراد نهر إبراهيم

أصيب شخصان مساء الاثنين جراء حادث سير بين “بيك أب” وسيارة رباعية الدفع من نوع “هوندا” قبالة سوق الخضار في محلة نهر إبراهيم، ما أدى إلى انقلاب السيارة وسط المسلك الشرقي للأوتوستراد، وتسبب بزحمة سير، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأوضحت الوكالة أن “سائق البيك أب كان متجهاً نحو الشمال”، مشيرة إلى أن عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني حضروا لتقديم الإسعافات اللازمة للجريحين داخل سيارة “الهوندا”. وتابعت الوكالة أن “عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي عملوا على تسهيل حركة المرور ورفع السيارة من وسط المسلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام