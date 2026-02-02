بحث في أمن الأنظمة الرقمية لمرفأ بيروت بين مدير عام المرفأ ولجنة تكنولوجيا المعلومات البرلمانية

استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، اليوم الاثنين، لجنة تكنولوجيا المعلومات البرلمانية برئاسة النائب طوني فرنجيه وعضوية النواب نقولا صحناوي، سعيد الأسمر ورازي الحاج، بحضور النائب أديب عبد المسيح، حيث جرى خلال اللقاء عرض واقع الأنظمة الرقمية المعتمدة في المرفأ، وما تواجهه من تحديات تقنية وإدارية، ثم اطلع بعدها الوفد على آلية العمل المعتمدة في غرفة عمليات محطة الحاويات.

كما ناقش المجتمعون سبل تحديث البنية التحتية الرقمية للمرفأ، والانتقال التدريجي إلى نظام مرفأ ذكي يعتمد على الحلول الإلكترونية المتكاملة.

وتطرق البحث الى أهمية تعزيز معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المرفأ ومنع أي خروقات محتملة، بالإضافة إلى إمكانات الاستفادة من برامج دعم دولية وخبرات تقنية لتأهيل الكادر البشري وتطوير الأنظمة المعلوماتية.

فيما شدد النفّي على أن تحديث النظام الرقمي يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة ثقة الشركات الملاحية والمستثمرين بالمرفأ، مؤكداً أن الإدارة منفتحة على أي مبادرة تشريعية أو تقنية من شأنها تسريع عملية الإصلاح وتعزيز الشفافية والإنتاجية.