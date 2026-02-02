الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 16:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بحث في أمن الأنظمة الرقمية لمرفأ بيروت بين مدير عام المرفأ ولجنة تكنولوجيا المعلومات البرلمانية

      استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، اليوم الاثنين، لجنة تكنولوجيا المعلومات البرلمانية برئاسة النائب طوني فرنجيه وعضوية النواب نقولا صحناوي، سعيد الأسمر ورازي الحاج، بحضور النائب أديب عبد المسيح، حيث جرى خلال اللقاء عرض واقع الأنظمة الرقمية المعتمدة في المرفأ، وما تواجهه من تحديات تقنية وإدارية، ثم اطلع بعدها الوفد على آلية العمل المعتمدة في غرفة عمليات محطة الحاويات.

      كما ناقش المجتمعون سبل تحديث البنية التحتية الرقمية للمرفأ، والانتقال التدريجي إلى نظام مرفأ ذكي يعتمد على الحلول الإلكترونية المتكاملة.

      وتطرق البحث الى أهمية تعزيز معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المرفأ ومنع أي خروقات محتملة، بالإضافة إلى إمكانات الاستفادة من برامج دعم دولية وخبرات تقنية لتأهيل الكادر البشري وتطوير الأنظمة المعلوماتية.

      فيما شدد النفّي على أن تحديث النظام الرقمي يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة ثقة الشركات الملاحية والمستثمرين بالمرفأ، مؤكداً أن الإدارة منفتحة على أي مبادرة تشريعية أو تقنية من شأنها تسريع عملية الإصلاح وتعزيز الشفافية والإنتاجية.

      مواضيع ذات صلة

      إدارة واستثمار مرفأ بيروت : نظام CAMA تعرض لعطل تقني والفرق المختصة باشرت فوراً بالعمل على إعادته إلى الخدمة خلال الساعات المقبلة

      إدارة واستثمار مرفأ بيروت : نظام CAMA تعرض لعطل تقني والفرق المختصة باشرت فوراً بالعمل على إعادته إلى الخدمة خلال الساعات المقبلة

      إدارة مرفأ بيروت تلتزم قانون الشراء العام وتعيّن خبراء لمواكبة أعمال المرفأ

      إدارة مرفأ بيروت تلتزم قانون الشراء العام وتعيّن خبراء لمواكبة أعمال المرفأ

      تجمع أهالي ضحايا انفجار المرفأ يرفض تعيين القزي

      تجمع أهالي ضحايا انفجار المرفأ يرفض تعيين القزي